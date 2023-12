Business news: Banca d'Inghilterra mantiene tassi interesse al 5,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra ha mantenuto i tassi di interesse invariati: il Comitato di politica monetaria ha affermato che il riferimento base rimarrà al livello massimo degli ultimi 15 anni, pari al 5,25 per cento. Il governatore della Banca centrale britannica, Andrew Bailey, ha dichiarato: "Oggi abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse al 5,25 per cento. Abbiamo fatto molta strada quest'anno e i successivi aumenti dei tassi hanno contribuito a ridurre l'inflazione da oltre il 10 per cento di gennaio al 4,6 per cento in ottobre". Tuttavia, Bailey ha aggiunto che "c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a osservare attentamente i dati e prenderemo le decisioni necessarie per riportare l'inflazione al 2 per cento". (Rel)