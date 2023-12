© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Polonia a novembre 2023 ha raggiunto il 6,6 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus) correggendo al rialzo il dato rispetto a una stima preliminare del 6,5 per cento. I prezzi dei generi alimentari e delle bevande analcoliche sono cresciuti del 7,7 per cento annuo, mentre quelli dell’energia del 7,9 per cento. (Vap)