Business news: Spagna, Aragona destina 10 milioni di euro a Stellantis per piattaforma Stla Small

- La giunta regionale dell'Aragona ha deciso di concedere 10 milioni di euro di aiuti diretti alla fabbrica Stellantis di Figueruelas a Saragozza per facilitare l'attuazione della piattaforma Stla Small. Lo ha annunciato in conferenza stampa il portavoce dell'esecutivo locale, Mar Vaquero, sottolineando che si tratta di una sovvenzione pluriennale che permetterà di stanziare quattro milioni di euro quest'anno e altri sei milioni nel 2024. Stellantis destinerà i 10 milioni di euro a progetti di tutela ambientale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e investimenti per promuovere la competitività, la trasformazione e il miglioramento dell'impianto in vista della mobilità elettrica, ha dichiarato Vaquero. (Spm)