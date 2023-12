Legge Bilancio: M5s, da governo nuovo schiaffo a mondo disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, in un mesto remake di quanto avvenuto nel dl Anticipi, ha deciso di ridare un sonoro schiaffo al mondo della disabilità. Così in una nota i senatori M5s in commissione Bilancio. “Rimangiandosi, e questo forse è l'aspetto più sconfortante, mesi di proclami e impegni presi solo a parole. Le proposte emendative del M5s erano ispirate al più concreto realismo: rimpinguare il fondo per le non autosufficienze e quello per agevolare l'accesso al lavoro dei disabili ci parevano due punti di partenza sacrosanti. Governo e maggioranza però hanno deciso coralmente di voltarsi dall'altra parte su tutta la linea, respingendo tutto. Facendo spallucce persino di fronte ai sostegni ai comuni per il trasporto pubblico dei disabili, servizio sempre più decisivo per la loro inclusione. Chiacchiere tante, fatti pochi. Nel vuoto desolante di questa manovra, il dimenticatoio in cui finisce il mondo della disabilità è forse l'aspetto più triste", aggiungono. (Rin)