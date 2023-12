Camera: 18 dicembre audizioni su decreto Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 18 dicembre, presso l'Aula della commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame, del disegno di legge di conversione del decreto 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, svolgono le audizioni di rappresentanti di: ore 15:30 Alleanza per il fotovoltaico; ore 15:40 Kyoto Club; ore 15:50 Gruppo Cestari; ore 16 Wwf; ore 16:10 QualEnergia.it; ore 16:20 Ecco - think tank italiano per il clima; ore 16:30 Federazione europea per il trasporto e l'ambiente; ore 16.40 Legambiente; ore 16:50 Consiglio nazionale dei geologi; ore 17 Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev); ore 17:10 Confimi Industria; ore 17:20 Elettricità futura; ore 17:30 Utilitalia; ore 17:40 Waga Energy; ore 17:50 Amici della Terra; ore 18 Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore (Aero); ore 18:10 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); ore 18:20 Italia Nostra; ore 18.30 Cva Spa; ore 18:40 Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (Airu); ore 18:50 Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane; ore 19 Cgil, Cisl, Flaei-Cisl, Uil e Ugl. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)