Gaza: cameraman di al Jazeera ucciso nei bombardamenti israeliani a Khan Younis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore video dell’emittente televisiva satellitare qatariota di “Al Jazeera” Samer Abudaqa è stato ucciso e il giornalista Wael Dahdouh è rimasto ferito in un attacco aereo israeliano a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Il cameraman Abudaqa e il corrispondente Dahdouh stavano facendo un reportage alla scuola Farhana di Khan Younis quando sono stati colpiti da un bombardamento israeliano. La tv araba riferisce che le squadre di soccorso non sono state in grado di raggiungere immediatamente Abudaqa e gli altri sul posto a causa dei continui attacchi israeliani. Dahdouh è stato colpito da una scheggia sulla parte superiore del braccio ed è riuscito a raggiungere l'ospedale Nasser dove è stato curato per ferite lievi. La rete mediatica “Al Jazeera” ha condannato l’attacco e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Abudaqa a Gaza e in Belgio. (segue) (Res)