Gaza: cameraman di al Jazeera ucciso nei bombardamenti israeliani a Khan Younis (2)

- "La Rete ritiene Israele responsabile di aver sistematicamente preso di mira e ucciso i giornalisti di Al Jazeera e le loro famiglie", si legge in una dichiarazione. “Durante il bombardamento di oggi a Khan Younis, i droni israeliani hanno lanciato missili contro una scuola dove i civili cercavano rifugio, provocando vittime indiscriminate”, ha affermato la rete. “Dopo il ferimento, Samer è stato lasciato morire dissanguato per oltre 5 ore, poiché le forze israeliane hanno impedito alle ambulanze e ai soccorritori di raggiungerlo, negandogli le cure di emergenza necessarie”, aggiunge la nota. Alla fine di ottobre, Dahdouh ha perso quattro membri della sua famiglia - sua moglie, Um Hamza, suo figlio di 15 anni, Mahmoud, sua figlia di sette anni, Sham, e suo nipote, Adam - in un bombardamento aereo israeliano. Il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) si è detto “profondamente rattristato” e ha chiesto un’indagine indipendente sull’attacco. La Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) si è detta “scioccata” dall’attacco. I due giornalisti collaboravano con “Al Jazeera Arabic” da prima della guerra. (Res)