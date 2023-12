Business news: Vivendi annuncia "progetto di scissione delle attività in entità quotate in Borsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vivendi ha annunciato che sta studiando un "progetto di scissione delle sue attività in diverse entità quotate" in Borsa. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalla stessa società che fa capo a Vincent Bolloré. Il quotidiano francese "Les Echos" spiega che il progetto è stato già proposto al consiglio di sorveglianza. L'operazione potrebbe durare tra i 12 e i 18 mesi. Il quotidiano "Le Figaro" sottolinea che questo progetto di scissioni si articolerà sulle controllate Canal+, Havas e una società di investimento che include la partecipazione nel gruppo Lagardère recentemente acquisito. "Un punto sull'avanzamento dello studio sarà fatto a tempo debito", si legge nel comunicato. (Frp)