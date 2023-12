Business news: Croazia, nel 2022 Pil pro capite al 73 per cento della media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) pro capite della Croazia del 2022, a parità di potere d'acquisto, si è attestato al 73 per cento della media dei 27 membri dell'Unione europea. Lo rivelano i dati dell'Istituto di statistica del Paese (Dzs), secondo cui, per fare un confronto, lo stesso indice per i cittadini del Paese balcanico nel 2021 era al 70 per cento della media nell'Ue, e nel 2020 al 65 per cento di quella media. La più vicina alla Croazia è la Lettonia, con il Pil pro capite anch'esso al 73 per cento della media europea. Tra gli Stati membri, il Lussemburgo ha ancora il Pil pro capite più alto secondo lo standard del potere d'acquisto, del 156 per cento sopra la media Ue, mentre la Bulgaria rimane in fondo alla lista, con il 62 per cento della media dell'Unione. (Seb)