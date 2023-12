Balcani: inchiesta sui media, introiti pubblicitari da marchi nordamericani ed europei finanziano disinformazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli introiti pubblicitari derivati dai principali marchi nordamericani ed europei finanziano media che diffondono disinformazione nei Balcani sul conflitto ucraino, sul Kosovo e su altre questioni controverse. Lo ha sostenuto un rapporto pubblicato dalla società di monitoraggio dei media "Balkan Free Media Initiative" (Bfmi) e dal Centro serbo per la ricerca, la trasparenza e la responsabilità (Crta). L'inchiesta, intitolata "Abolire la disinformazione nei Balcani: come i marchi internazionali sostengono l'agenda russa", ha affermato che i principali brand di Germania, Usa, Regno Unito, Francia e e di altri Paesi indirizzano "inavvertitamente" milioni di euro in pubblicità ai media in Serbia e Bulgaria che diffondono disinformazione filorussa. Tra i marchi menzionati nel rapporto ci sono Lidl, Delhaize, Procter & Gamble, Coca-Cola, Bosch, Amazon e i provider Google e Criteo, che collegano i marchi con i portali web che diffondono disinformazione nei Balcani. "Sfortunatamente, alcuni di questi promuovono regolarmente la disinformazione. Il nostro obiettivo è evidenziare come le attuali politiche di finanziamento sostengano involontariamente la diffusione della propaganda russa nei Balcani, un fatto in gran parte sconosciuto a questi marchi", ha affermato il membro del consiglio di amministrazione della Bfmi, Peter Horrocks. (Seb)