Serbia: Djilas (Ssp), "enorme possibilità" di vittoria per centrosinistra a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento c'è una "enorme possibilità" che l'opposizione di centrosinistra riunita nella lista "Serbia contro la violenza" vinca le elezioni a Belgrado e in altre città del Paese, se i cittadini si recheranno alle urne il 17 dicembre. Lo ha affermato Dragan Djilas, presidente del Partito libertà e giustizia (Ssp) che fa parte della lista, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Djilas ha affermato che la vittoria dell'opposizione anche alle elezioni parlamentari significherebbe la "formazione di un governo tecnico che creerebbe le condizioni per nuove elezioni", il quale però non si occuperebbe della questione dell'accordo europeo sul Kosovo, "sul quale i partiti dell'opposizione hanno opinioni diverse". (Seb)