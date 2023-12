Serbia-Kosovo: Lajcak annuncia nuovi incontri separati con principali negoziatori di Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak ha annunciato nuovi incontri separati con i principali negoziatori di Serbia e Kosovo. Lo riporta il quotidiano serbo "Politika", secondo cui Lajcak, in una panoramica delle ultime attività pubblicata sulla propria pagina Facebook, ha dichiarato di essersi preparato con il suo gruppo per i prossimi colloqui separati con i capi delle squadre negoziali di Belgrado e Pristina, sottolineando a tal proposito di aver avuto uno scambio di opinioni con i membri della commissione per gli Affari europei del Bundestag tedesco in visita a Bruxelles. "Abbiamo discusso del nuovo slancio per l'allargamento dell'Unione europea e li ho informati sullo stato del dialogo (Kosovo-Serbia) e sui prossimi passi. Sono grato alla Germania per il forte sostegno al mio lavoro, il suo coinvolgimento nei Balcani e il suo sostegno al futuro europeo dell'intera regione", ha detto Lajcak. Il rappresentante europeo ha inoltre sostenuto di aver incontrato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia, Christopher Hill, e di essergli grato "per l'eccellente cooperazione tra l'Ue e gli Stati Uniti sul dialogo". (Seb)