Ue: Parlamento chiede a Consiglio di aprire negoziati con Ucraina e Moldova (3)

- L'allargamento viene quindi definito "un investimento strategico per la pace e la sicurezza, nonché un motore per la democrazia e i valori europei in tutto il continente". I deputati chiedono inoltre al prossimo collegio dei Commissari di nominare un Commissario per l'allargamento e di garantire che le questioni bilaterali siano chiaramente separate dalla politica di allargamento dell'Ue. Nella risoluzione, il Parlamento europeo deplora fortemente le dichiarazioni del primo ministro ungherese, Viktor Orban, contrarie all'apertura dei negoziati di adesione con l'Ucraina e il cambiamento della politica del Paese nei confronti del Kosovo. "Le dichiarazioni di Orban ostacolano il processo di allargamento dell'Ue", avvertono i deputati, ricordando al Consiglio le potenziali conseguenze negative dell'assunzione della presidenza del Consiglio da parte dell'Ungheria nel luglio 2024. La risoluzione, infine, sottolinea la necessità di riforme interne all'Unione europea in parallelo al processo di allargamento, per migliorare la capacità dell'Unione di integrare efficacemente i nuovi membri, anche attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata da applicare anche alle decisioni di politica estera e di sicurezza e nelle aree rilevanti per il processo di adesione. (Beb)