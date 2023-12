Ue-Balcani: premier serba Brnabic, ci allineiamo "con riserva" a dichiarazione finale vertice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il documento sopra menzionato non rappresenta un contratto giuridicamente vincolante ai sensi del diritto internazionale. Inoltre, l'allineamento con questa dichiarazione non pregiudica il fatto che il Kosovo rimane parte integrante del territorio della Serbia sotto amministrazione internazionale in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu del 1999", si legge nello scritto sottoposto all'Ue da parte del primo ministro serbo. Al vertice dei leader dell'Ue e dei Balcani occidentali di ieri è stata adottata la dichiarazione di Bruxelles che chiede il pieno allineamento con la politica estera e di sicurezza dell'Ue e a Belgrado e Pristina di "impegnarsi in modo costruttivo, in buona fede e nello spirito del compromesso, per compiere rapidi progressi nella normalizzazione delle loro relazioni". "Esortiamo le parti a dare piena attuazione all'accordo sul percorso di normalizzazione e al suo allegato di attuazione, nonché a tutti gli accordi precedenti, senza ulteriori ritardi o precondizioni", si legge nel testo. (Seb)