Business news: governo tedesco coprirà costi per costruzione collegamento per terminale Gnl di Mukran

- Il governo federale tedesco ha assicurato la copertura dei costi per la costruzione del gasdotto di collegamento per il terminale di gas naturale liquefatto (Gnl) di Mukran, sull'isola di Ruegen, con lo stanziamento di quasi 1,4 miliardi di euro. La società Gascade aveva bisogno di 1,38 miliardi di euro come garanzia per avviare il finanziamento, come emerso dalla risposta data dal ministero dell'Economia alla richiesta del deputato di Alternativa per la Germania (AfD) Leif-Erik Holm, ripresa dal quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". La risposta del ministero afferma che il terminal di Mukran "sarà essenzialmente realizzato e finanziato dagli sponsor del progetto Deutsche Regas e Gascade". Gascade sta costruendo il gasdotto di collegamento dalla terraferma, lungo circa 50 chilometri, mentre Deutsche Regas gestirà le navi speciali per lo sbarco, la conversione e l'immissione del gas e si occuperà anche di alcuni lavori di costruzione nel porto. (Geb)