Business news: Moldova, tasso inflazione è sceso al 5,4 per cento nel mese di novembre

- L'inflazione in Moldova è scesa al 5,4 per cento nel mese di novembre 2023, in calo di quasi dell'1 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica con un comunicato. Secondo quanto emerge dai dati, i prezzi medi al consumo di novembre sono aumentati di circa lo 0,2 per cento. Ciò è stato determinato dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari dello 0,3 per cento e dei beni non alimentari dello 0,9 per cento, nonché dalla diminuzione dei prezzi dei servizi forniti alla popolazione dell'1,1 per cento. A novembre, rispetto a ottobre, gli aumenti medi dei prezzi al consumo più elevati tra i prodotti alimentari sono stati quelli di uova, del 9,1 per cento e verdure, del 4,6 per cento. Con riferimento ai servizi forniti alla popolazione, a novembre rispetto a ottobre le tariffe regolate per la fornitura di energia elettrica sono diminuite del 4,7 per cento, per effetto, allo stesso tempo, della concessione da parte del governo di compensazioni per il pagamento delle bollette energetiche. (Rob)