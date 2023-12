Business news: Armenia, Banca centrale riduce il tasso di rifinanziamento al 9,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Armenia ha nuovamente ridotto il tasso di rifinanziamento di 0,25 punti percentuali, al 9,25 per cento. Lo ha riferito l’ufficio stampa dell'ente regolatore. "Nella riunione del consiglio della Banca centrale tenutasi il 12 dicembre, è stato deciso di ridurre il tasso di rifinanziamento di 0,25 punti percentuali, fissandolo al 9,25 per cento", si legge nella nota. L'ultima volta che il tasso di rifinanziamento è stato modificato risale al 31 ottobre, dal 9,75 al 9,5 per cento, e prima ancora è stato abbassato il 12 settembre, il primo agosto e anche il 13 giugno. Il 13 dicembre dello scorso anno, il tasso è stato aumentato dal 10,5 al 10,75 per cento. (Rum)