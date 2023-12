Business news: Fcc acquista attività di Urbaser nel Regno Unito per 464 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Fcc ha acquistato le attività della società di Urbaser nel Regno Unito per circa 464 milioni di euro, compresi debito e capitale. Secondo quanto riferito in un comunicato congiunto, il completamento della transazione è previsto per il secondo trimestre del 2024. Urbaser, società internazionale spagnola attualmente di proprietà statunitense, è entrata nel mercato britannico nel 1998 e le sue attività comprendono la raccolta dei rifiuti, il riciclaggio, il trattamento e la pulizia delle strade. Attualmente l'azienda serve più di 12 milioni di cittadini, ha più di 1.700 dipendenti e ha gestito più di 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti nel 2022. (Spm)