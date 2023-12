Argentina: allarme nella piccola distribuzione per l'aumento dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente della Federazione nazionale della piccola distribuzione della provincia di Buenos Aires (Faba), Fernando Savore, il Paese è "nell'anticamera dell'iperinflazione". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" commentando il forte aumento dei prezzi registrato negli ultimi giorni negli alimentari della provincia argentina, seguiti alle elezioni presidenziali vinte dal presidente Javier Milei ed alle misure annunciate dal nuovo governo, che includono una forte svalutazione e l'aumento delle tariffe dei trasporti e dei servizi pubblici. I primi aumenti si sono verificati il ​​21 novembre, il primo giorno lavorativo dopo le elezioni. Le botteghe hanno visto aumentare il prezzo dei prodotti ricevuti tra il 25 ed il 30 per cento, "un duro colpo considerando che durante tutto l'anno abbiamo già subito molti aumenti", ha commentato Savore. A suo avviso, i commercianti erano convinti "che non ci fosse più spazio per nuovi aumenti", fino alla settimana scorsa quando sono arrivati ​​ulteriori aumenti tra il 30 e il 40 per cento. (segue) (Abu)