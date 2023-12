Argentina: allarme nella piccola distribuzione per l'aumento dei prezzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il rappresentante non esiste più merce "a buon mercato" da acquistare, in un momento in cui "non ci sono più soldi". "Non esiste merce accessibile per un lavoratore", ha assicurato, aggiungendo che la pasta è aumentata del 50 per cento. In alcuni casi, come per la carne e la verdura, "le famiglie dovranno pagare il doppio" e "le vendite inevitabilmente scenderanno nei prossimi mesi, anche se questo è un mese atipico per le feste e il mezzo "aguinaldo" (la tredicesima, che in Argentina viene pagata in due tranches: una a luglio e l'altra a dicembre). "Sei mesi fa ho valutato il comportamento dei clienti in base alla merce portata e al metodo di pagamento e ho cominciato a dire che il 15 di ogni mese fosse già la fine del mese", afferma Savore. "Ma ora probabilmente questo cambierà", aggiunge. (segue) (Abu)