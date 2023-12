Francia: avviata procedura disciplinare per togliere Legione d'onore a Depardieu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stata avviata una "procedura disciplinare" per togliere la Legione d'onore all'attore Gerard Depardieu, accusato da diverse donne di violenze e molestie sessuali. Lo ha annunciato la ministra della Cultura Rima Abdul Malak all'emittente televisiva "Cnews". "Una Legione d'onore distingue un uomo, un artista, un atteggiamento, dei valori", ha detto la ministra spiegando che un consiglio dell'Ordine della Legione d'onore si riunirà per prendere una decisione in merito. (Frp)