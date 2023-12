Usa: documenti su Russiagate scomparsi durante amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni documenti altamente classificati relativi alle indagini sul Russiagate, inchiesta giudiziaria sulle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, sarebbero spariti dalla cartella in cui erano conservati durante gli ultimi giorni della presidenza di Donald Trump. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che il materiale scomparso proviene dalla cartella “Crossfire Hurricane”, il nome dato alle indagini dal Federal Bureau of Investigation (Fbi). Un funzionario Usa ha affermato al quotidiano che la commissione Intelligence del Senato avrebbe anche ricevuto un briefing sulla questione. (Was)