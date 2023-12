Gaza: Israele pubblica il nome terzo ostaggio ucciso per sbaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno pubblicato il nome del terzo ostaggio del movimento estremista palestinese Hamas uccisi oggi per errore a Shejaiya, nella Striscia di Gaza. Si tratta di Alon Shamriz, rapito a Kfar Aza dall'organizzazione terroristica Hamas il 7 ottobre. In precedenza, le autorità dello Stato ebraico hanno riferito di aver ucciso per sbaglio tre degli ostaggi catturati da Hamas durante l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso. L’incidente è avvenuto durante le operazioni militari in corso nel quartiere di Shejaiya, nella parte orientale di Gaza City. I soldati hanno sparato e ucciso gli ostaggi pensando che fossero ostili. Successivamente, sono nati “alcuni sospetti sulla loro identità”. I corpi sono stati quindi portati in Israele e identificati. Gli altri due ostaggi sono Yotam Haim e Samer Talalka. (Res)