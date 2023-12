Usa: Rudy Giuliani dovrà pagare 148 milioni di danni a due scrutinatrici in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, è stato condannato a pagare 148 milioni di dollari di danni, dopo essere stato riconosciuto colpevole di diffamazione per avere accusato due scrutinatrici di aver truccato il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. In base al verdetto del tribunale, l’ex avvocato personale di Donald Trump dovrà pagare 36 milioni di dollari a testa a Ruby Freeman e alla figlia, Shaye Moss, oltre a 75 milioni di dollari di danni aggiuntivi. Giuliani ha giá annunciato di essere intenzionato a fare ricorso in appello. (Was)