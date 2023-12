Gaza: consigliere Usa Sullivan vede presidente Anp a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato a Ramallah il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Sullivan ha ribadito il sostegno Usa al popolo palestinese, facendo le condoglianze per le vittime civili legate alla guerra tra Israele e il movimento islamista di Hamas. Le parti hanno discusso la necessità di rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese, mettendola al riparo dal fuoco incrociato. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla stabilità della Cisgiordania, e alla necessità di combattere il terrorismo ed eventuali azioni violente da parte di coloni estremisti.(Was)