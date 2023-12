Business news: Grecia, inflazione al 3 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'inflazione in Grecia è scesa al livello del 3 per cento, in ulteriore calo rispetto a ottobre, quando il tasso si era attestato al 3,4 per cento. Su base annua la diminuzione è ancora più notevole, considerando l'8,5 per cento di novembre 2022, come ha reso noto l'Autorità statistica ellenica. Questo sviluppo riflette principalmente un calo dei prezzi del gas naturale (-53,2 per cento) e dei carburanti lubrificanti, mentre continuano gli aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari (+9 per cento, con l'olio d'oliva in aumento del 31,4 per cento) e di altri prodotti e servizi. (Gra)