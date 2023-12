Business news: Regno Unito, salari a +7,3 per cento nel trimestre fra agosto e ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita salariale nel Regno Unito si è leggermente attenuata nei tre mesi fra agosto e ottobre. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche, la retribuzione media è cresciuta del 7,3 per cento, escludendo i bonus. Questo valore è sceso dall'8,5 per cento nei tre mesi fino a luglio, sebbene ancora in aumento in termini reali grazie ad un forte rallentamento dell'inflazione. Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è rimasto invariato al 4,2 per cento. (Rel)