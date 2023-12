Argentina: allarme nella piccola distribuzione per l'aumento dei prezzi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti potrebbero continuare nei prossimi giorni, con ripercussioni anche sulla disponibilità dei prodotti per i fornitori. "L'olio, ad esempio, scarseggia. Dal 21 novembre ad oggi abbiamo dovuto triplicare il suo prezzo di vendita, ma al momento non è in listino. E la nostra preoccupazione è che ciò accada perché gli aumenti continueranno". A ciò si aggiunge l'aumento del valore della benzina, che ieri è stato intorno al 37 per cento. Secondo Savore, il compito dei piccoli negozi è ora quello di "valutare come sarà il futuro format commerciale" studiando il "comportamento dei clienti", che per ora è incerto. "Sebbene sia utile guardare all'esperienza dell'iperinflazione di fine anni 80 (quando l'allora presidente Raúl Alfonsín dovette anticipare il passaggio della presidenza al suo successore, Carlos Menem), la situazione ora è diversa", ha spiegato. "Quarant'anni fa la classe media stava bene, poteva avere un'auto, una casa. Oggi invece è molto più debole, ed anche l'accesso agli alloggi è difficile". L'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) di novembre ha mostrato un aumento del 12,8 per cento nell'inflazione mensile e un suo aumento del 160,9 per cento su base annua. (Abu)