Venezuela: Machado alla Corte suprema per rimuovere inabilitazione, ora la palla "è nel campo di Maduro"

- La leader oppositrice del Venezuela, Maria Corina Machado, si è recata alla sede della Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) per ricorrere contro l'inabilitazione alle cariche pubbliche decretata con una sentenza della giustizia amministrativa. Machado, che aveva vinto le primarie presidenziali organizzate a ottobre dalle opposizioni, ha così compiuto il passaggio richiesto da un accordo col governo per poter sperare di partecipare alle elezioni del 2024. Sarà ora la suprema corte, in tempi "rapidi", a decidere sulla possibile rimozione del veto. Machado si presentata al tribunale poche ore prima della scadenza del termine, il 15 dicembre, e dopo aver detto che non avrebbe rispettato l'impegno non solo perché riteneva incostituzionale l’inabilitazione, ma anche perché non ha mai ricevuto notifiche di un procedimento nei suoi confronti. Con questa decisione, la possibile candidata alla presidenza, "ributta la palla nel campo" del regime: "Il regime ha il terrore di misurarsi. Ecco perché siamo qui oggi, affinché la verità che tutti sappiamo, cioè che non ci toglieranno dal percorso elettorale, possa essere riaffermata oggi dai venezuelani. Farò tutto ciò che deve essere fatto e andremo fino in fondo. La palla è nel campo del regime. Ora tocca a loro obbedire. Non ci sono scuse per abbandonare il percorso elettorale", ha detto Machado all'uscita dal tsj. (Vec)