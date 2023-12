© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 20 dicembre, alle ore 8, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, svolge l'audizione dell'Amministratore delegato della Rai e del direttore generale corporate della Rai. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)