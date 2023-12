Trasporti: Santanchè su treno espresso Cadore, ancora più fiera di essere italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono ancora più fiera di essere italiana: “il treno azzurro è la dimostrazione che il trasporto è viaggio, il viaggio è vacanza, e il viaggio fatto in questa maniera fa parte di quel turismo lento e sostenibile che si può vivere all’interno di queste magnifiche carrozze”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, all’inaugurazione del nuovo Espresso “Cadore” di Fs treni turistici italiani, svoltasi oggi alla stazione Termini. “Complimenti a Ferrovie dello Stato e in bocca al lupo per questa nuova avventura”, ha aggiunto. (Rin)