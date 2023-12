Sciopero: Salvini, soddisfatto di aver tutelato i diritti di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono soddisfatto per aver garantito il sacrosanto diritto di sciopero ma, allo stesso tempo, “abbiamo tutelato milioni di italiani che non potevano subire disagi per tutta la giornata”. Lo dice in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando l’esito della mobilitazione di oggi nel trasporto pubblico locale. “Auspico che riparta o venga attivato un costruttivo dialogo tra lavoratori e aziende, nel segno del buonsenso” conclude Salvini. (Rin)