Gaza: Casa Bianca su ostaggi uccisi, è una tragedia

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sulla morte di tre ostaggi nella Striscia di Gaza, uccisi per errore dalle forze di difesa israeliane (Idf) dopo essere stati scambiati per ostili. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “È una tragedia: sono convinto che Israele esaminerà questo incidente con attenzione, effettuando tutte le rilevazioni necessarie a stabilire precisamente cosa sia accaduto”, ha detto. (Was)