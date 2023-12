Ue: vertice di Bruxelles si chiude in chiaroscuro fra avvio negoziati per Ucraina e Moldova e fallito accordo su bilancio e Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione dell'Ungheria, però, si preannuncia dura anche per il prossimo mese, quando una soluzione andrà trovata se l'Ue vorrà continuare a sostenere Kiev e far fronte alle spese previste nei prossimi anni, non ultime quelle legate all'aumento dei tassi di interesse per finanziare il Recovery Fund, altro punto mal digerito dal governo di Budapest. "Non si tratta di un ricatto, ma di una decisione finanziaria", ha dichiarato nel secondo giorno di vertice Balazs Orban, il consigliere politico del primo ministro ungherese, parlando alla stampa per chiarire la posizione di Budapest. "Gli altri Stati hanno minacciato l'Ungheria per anni", ha poi aggiunto riferendosi ai fondi europei bloccati per via del non rispetto dello Stato di diritto da parte del governo Orban. La soluzione che si prospetta sul tavolo dei 27, e non smentita nemmeno nel secondo giorno di vertice, è quindi quella di procedere a una revisione del bilancio che l'Ungheria accetterebbe in caso fossero rimossi i fondi all'Ucraina, che dovrebbero essere finanziati dai 26 Stati al di fuori del bilancio Ue. "Ora c'è una finestra di opportunità di due o tre mesi e vedremo quali saranno le aperture dalla Commissione e dal Consiglio per risolvere i problemi legati all'Ungheria" e al bilancio. "Se ci sarà apertura, il prossimo Consiglio non sarà un fallimento in questo termine, ma dipende dai prossimi mesi", ha poi specificato il consigliere del premier ungherese. (segue) (Beb)