Ue: vertice di Bruxelles si chiude in chiaroscuro fra avvio negoziati per Ucraina e Moldova e fallito accordo su bilancio e Medio Oriente (5)

- Resta da risolvere anche lo stallo sui tassi d'interesse del Fondo di ripresa e resilienza, che Budapest non intende pagare dato che i fondi del Pnrr magiaro rimangono bloccati da Bruxelles fino all'approvazione delle necessarie riforme. Sul bilancio europeo, salvo la questione dei fondi da destinare all'Ucraina, l'Ungheria "non ha nessun problema", ha proseguito il politico ungherese, ad eccezione della questione legata all'aumento dei tassi di finanziamento. "Se non riceviamo i fondi, perché dovremmo sborsarne altri?", ha risposto ai cronisti. Possibile quindi che si vada a nuove trattative per lo sblocco dei fondi di coesione, di cui rimangono fermi ancora 6,3 miliardi, dopo lo sblocco dei primi 10,2 miliardi per le riforme sull'indipendenza della magistratura approvate dalla Commissione europea. I 6,3 miliardi che si devono sommare a quelli del Pnrr ungherese provengono da tre programmi della politica di coesione, bloccati per violazioni dello Stato di diritto, per i quali a dicembre 2022 il Consiglio europeo aveva attivato il meccanismo di condizionalità che permette di bloccare i fondi Ue in caso di rischio per il bilancio europeo. L'Ungheria, afferma ancora il consigliere del premier magiaro, pensa di aver soddisfatto tutte le condizioni poste dalla Commissione per lo sblocco dei fondi europei. "Non capiamo perché non riceviamo tutti i soldi. Ci aspettiamo che la discussione con la Commissione riparta", ha detto. (segue) (Beb)