Cultura: ministero, pubblicata graduatoria nuovi direttori musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura comunica l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore dei seguenti musei italiani, di prima e di seconda fascia. I direttori – riferisce una nota – dei musei di prima fascia, indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano nell’ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice, sono: Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d’arte moderna e contemporanea: attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. La terna comprende anche Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi. Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi: attuale direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. La terna comprende anche Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli. Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte: direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi. La terna comprende anche Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini. Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera: attuale presidente del Museo Maga di Gallarate. La terna comprende anche Beatrice Bentivoglio-Ravasio e Simone Verde. I direttori dei musei di seconda fascia, individuati dal direttore generale Musei, Massimo Osanna, sono: Federica Zalabra per il Museo nazionale d’Abruzzo: direttore regionale Musei Abruzzo, delegata dal direttore generale Musei sul Museo nazionale D’Abruzzo. La terna comprende anche Cristina Collettini e Mirella Serlorenzi. (segue) (Com)