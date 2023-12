Argentina: allarme nella piccola distribuzione per l'aumento dei prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il panorama è cambiato, ancora, dopo le misure annunciate martedì dal ministro dell'Economia del nuovo governo, Luis Caputo. Il funzionario ha decretato una svalutazione superiore al cento per cento. "Un'azienda lattiero-casearia mi aveva avvertito ieri che avrebbe aumentato i suoi prodotti del 6 per cento, ma oggi ci sono stati aumenti tra il 15 e il 25 per cento", spiega Savore, al quale i commercianti hanno giustificato la mossa con l'aumento della spesa. "Mi hanno detto che non tornavano i conti", ha spiegato Savore, aggiungendo che "è successo lo stesso con il caffè: la mattina mi hanno assicurato che avrebbero aumentato il prezzo del 35 per cento, ma a mezzogiorno mi hanno mandato un listino prezzi con aumenti superiori a quella cifra". (segue) (Abu)