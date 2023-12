Legge Bilancio: Castellone (M5s), maggioranza non pervenuta mentre Pil sprofonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui la Banca d'Italia dimezza le previsioni di crescita del Pil 2024 fatte dal governo, dal +1,2 per cento a un misero +0,6 per cento, aprendo quindi un baratro nei conti pubblici italiani, governo e maggioranza in commissione Bilancio del Senato stanno portando avanti l'esame della legge di Bilancio nel più totale disprezzo della sempre più complicata situazione economica del Paese e delle prerogative parlamentari. Lo comunica in una nota Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, del Movimento 5 stelle. “Il governo boccia ogni emendamento possibile senza nemmeno degnarsi di fornire pareri vagamente argomentati. La maggioranza di centrodestra è praticamente non pervenuta. Abbiamo addirittura assistito a un presidente della medesima commissione Bilancio che a un certo punto è stato costretto a chiedere ai suoi stessi colleghi di centrodestra, in preda alla più totale apatia, di alzare la mano durante alcune votazioni. Siamo di fronte a un governo e a una maggioranza senza pensieri e visione. E meno male che questa Legge di bilancio, presentata in pompa magna lo scorso 16 ottobre, privata della possibilità di essere emendata, sarebbe dovuta arrivare in porto a metà dicembre. Una pagina buia e avvilente, al di là di ogni più oscura previsione", aggiunge. (Rin)