Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, incendio autocarro, nessun operatore coinvolto

- Acciaierie d'Italia rende noto che oggi, all'interno dell'officina Riparazione mezzi industriali dello stabilimento di Taranto, nel momento della pausa pranzo e quindi in assenza di personale, si è generato un incendio all'interno di un autocarro. I Vigili del fuoco interni – riferisce una nota – hanno rapidamente estinto le fiamme e i sistemi di aspirazione hanno estratto i fumi, riportando la situazione all'operatività nel giro di pochi minuti. L'accaduto non ha coinvolto alcun operatore. (Com)