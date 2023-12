Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia "Luce della Pace – Fare Pace rende felici" organizzata dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.Roma, Piazza del Campidoglio (ore 10:40)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione Ama-Comieco per la promozione della corretta raccolta differenziata e riuso degli imballaggi in carta e cartone.Roma, Mercato di Testaccio Box n.100, ingresso Via Beniamino Franklin (ore 12)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci presenzierà al Giuramento di cittadinanza in forma collettiva che si terrà presso l'Anagrafe centrale in via Luigi Petroselli 50 (ore 12:30) (segue) (Rer)