Iran: presidente Raisi chiede “misure rapide” contro autori attacco jihadista

- Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ordinato “misure rapide” per identificare gli autori dell'attacco terroristico “codardo e indiscriminato” avvenuto oggi contro una stazione di polizia nella provincia sudorientale del Sistan e Balouchestan, che ha provocato almeno 11 morti. "Le forze dell'ordine e di sicurezza devono identificare gli autori e i mandanti di questo crimine atroce il più rapidamente possibile in modo che possano essere puniti per il loro atto vergognoso", ha affermato Raisi in una nota, esprimendo le proprie condoglianze alle famiglie delle “devote” forze di polizia vittime dell'attacco nella contea di Rask, rivendicato dal gruppo militante islamista salafita Jaish ul-Adl attivo nel sud-est dell’Iran.(Irt)