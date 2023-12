Trasporti: sciopero tra disagi e proteste sindacati, a Roma in molti condividono ragioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le rivendicazioni di Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti invece ci sono "l'aumento salariale di 300 euro; la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di Tpl; e il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl". Nella Capitale tuttavia non sono mancate voci contrarie al blocco dei trasporti: “Ogni fine settimana c'è uno sciopero ma non risolvono mai niente”, è stato il parere di un signore anziano. “Ho una visita programmata da un anno al Policlinico, senza metro è complicato”, si è lamentata una signora di 50 anni. “Ho la borsa pesante perché ho il computer e sto in piedi con la borsa addosso da due ore”, è stato infine lo sfogo di una donna di 30 anni. (Rer)