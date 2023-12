Iraq: forze sicurezza arrestano 4 manifestanti in protesta contro elezioni provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone hanno manifestato oggi davanti all'edificio del Consiglio provinciale di Wasit, nell’Iraq centro-orientale, contro lo svolgimento delle elezioni amministrative provinciali. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, precisando che le forze di sicurezza hanno disperso la manifestazione e arrestato quattro manifestanti, tra cui Ahmed al Azzawi e Qasim Beiruti. Lunedì 18 dicembre si terranno in Iraq le elezioni locali in tutti i governatorati, ad eccezione della Regione autonoma del Kurdistan. Sono passati più di dieci anni dalle ultime votazioni provinciali nel 2013. Le elezioni si svolgeranno senza il Movimento Sadrista, una delle fazioni politiche più importanti in Iraq, guidato dal leader sciita Muqtada al Sadr, che ha annunciato un boicottaggio delle elezioni. Tuttavia, Al Sadr ha esortato i suoi sostenitori a non compiere azioni violente durante le elezioni, nonostante le descriva come “corrotte”. (Res)