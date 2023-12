Tim: Vivendi indica data prima udienza al Tribunale il 22 aprile 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’atto di citazione notificata da Vivendì questa mattina, secondo quanto si apprende, la prima udienza indicata dalla Società francese è il 22 aprile 2024. Ora saranno i giudici la confermare la data o modificarla, tenendo conto che sarà possibile spostarla al massimo di 45 giorni. Questa mattina, infatti, Vivendi ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano contro la delibera del 5 novembre con cui il Cda di Tim ha approvato l'operazione di vendita della rete a Kkr, chiedendone l'annullamento ma non la sospensione, per cui l'iter per la cessione di Netco prosegue. (rem)