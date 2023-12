Ue: vertice di Bruxelles si chiude in chiaroscuro fra avvio negoziati per Ucraina e Moldova e fallito accordo su bilancio e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ un Consiglio europeo in chiaroscuro quello che si è appena concluso a Bruxelles. Se alla vigilia dei lavori la discussione si prospettava difficile e lunga, il risultato finale potrebbe far pensare a un vertice filato molto più liscio di quanto pronosticato dai più. Nella prima giornata è infatti arrivato, un po' a sorpresa, il sì all'apertura dei negoziati di adesione all'Ue per l’Ucraina, la Moldova e la concessione dello status di Paese candidato per la Georgia. Il risultato ha sorpreso soprattutto per i tempi e i modi. Dopo le minacce del premier ungherese Viktor Orban, che da settimane prometteva di porre il veto sulla decisione, la soluzione è stata trovata con una votazione a 26 Stati membri. Sull'allargamento, le norme europee prevedono un voto all'unanimità. Tuttavia, come hanno spiegato ieri alti funzionari Ue, in caso in cui un leader di Stato si assenti al momento della votazione, non sussiste l'obbligo di essere rappresentato o sostituito. In sostanza, Orban ha accettato di uscire dalla sala e di lasciare il voto agli altri 26, che hanno dato il via libera a Kiev all'unanimità, lanciando un messaggio fondamentale per Kiev e il presidente ucraino Zelensky. Da qui all'inizio dei negoziati veri e propri, e al definitivo ingresso, la strada però è ancora lunga, e prevede almeno altri due passaggi fondamentali: l'adozione dei quadri negoziali (una volta rispettate tutte le precondizioni), e la convocazione della conferenza intergovernativa. Entrambe le fasi prevedono un passaggio nel Consiglio dell'Ue, con l'approvazione all'unanimità. Orban avrà quindi altre occasioni per bloccare la futura adesione di Kiev. All'uscita dalla prima giornata di Consiglio, il premier magiaro ha comunque criticato la scelta, affermando che Budapest "non ha voluto essere parte di questa cattiva decisione". La notizia è stata invece accolta con soddisfazione dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine della due giorni di Bruxelles ha espresso un giudizio positivo sul lavoro fatto sull'allargamento, "con un obiettivo difficile" come è l'inizio dei negoziati con l'Ucraina. (segue) (Beb)