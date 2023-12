Ue: vertice di Bruxelles si chiude in chiaroscuro fra avvio negoziati per Ucraina e Moldova e fallito accordo su bilancio e Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre che per Kiev, sono poi arrivate notizie positive anche per la Moldova e la Georgia: anche Chisinau, infatti, potrà avviare il percorso negoziale per l'adesione all'Ue, un risultato importante per il Paese esteuropeo che da anni lotta per uscire dall'orbita russa. Per Tbilisi, invece, arriva il riconoscimento dello status di Paese candidato all'adesione, un obiettivo fortemente voluto dalle autorità georgiane. Lo status di Paese candidato è il passo immediatamente precedente all'apertura dei capitoli negoziali e, se il governo del Paese caucasico riuscirà ad adottare una serie di riforme chiave, non si può escludere che il prossimo anno anche la Georgia possa ottenere il risultato raggiunto ieri da Ucraina e Moldova. Resta congelata, invece, la posizione della Bosnia Erzegovina: per il Paese balcanico, infatti, sarà necessario proseguire sulla strada delle riforme e, per un eventuale apertura dei capitoli negoziali, attendere il Consiglio europeo del marzo prossimo. La posizione di Sarajevo sembra comunque migliorata, con i Paesi membri che, nelle conclusioni adottate, affermano in maniera più netta che in passato che l’avvio dei capitoli negoziali "si aprirà" a completamento delle riforme. “Sono molto soddisfatta anche per il bilanciamento con i Balcani, e l'Italia era in primo piano per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina", ha detto la premier Meloni in un punto stampa. (segue) (Beb)