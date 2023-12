Ue: vertice di Bruxelles si chiude in chiaroscuro fra avvio negoziati per Ucraina e Moldova e fallito accordo su bilancio e Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la concessione sui negoziati di adesione, però, la fumata nera è arrivata sul processo di revisione del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2021-2027. La proposta di mediazione del presidente del Consiglio europeo Charles Michel prevedeva un aumento di 22,5 miliardi di euro, un taglio di due terzi delle risorse previste nella proposta della Commissione europea. Dopo ore di negoziati in cui si è cercato di trovare la giusta mediazione fra i Paesi frugali, capitanati da Germania e Paesi Bassi che chiedevano un’ulteriore riduzione delle spese, l'accordo è fallito per il veto, questa volta posto e non soltanto minacciato, dal premier ungherese Orban. Tutti i paesi, però, si sono trovati d'accordo nello stanziare 17 miliardi di sovvenzioni previsti per Kiev, con l’eccezione di Budapest. L'ultima proposta della giornata prevedeva anche 9,6 miliardi di fondi per la gestione della migrazione, come richiesto anche da Roma. Orban ha posto il veto anche sui fondi extra da destinare a Kiev come sostegno finanziario. "Torneremo sulla questione l'anno prossimo in sede di Consiglio europeo, dopo un'adeguata preparazione", ha scritto proprio il leader ungherese su Twitter a tarda nottata. È stato il presidente del Consiglio europeo Michel, invece, a chiudere la prima giornata di lavori informando i giornalisti che 26 leader Ue su 27 si sono trovati d'accordo con la proposta di revisione del bilancio da lui proposta, compresa la Svezia che, come lui stesso ha precisato, avrà bisogno di consultare il proprio Parlamento per capire se la proposta è in linea con le sue abituali procedure. "Penso che per questo vertice abbiamo fatto un grande passo nella giusta direzione. Siamo stati anche in grado, a tempo di record, di ottenere un sostegno politico molto ampio per quello che è un dibattito molto difficile. Questo dimostra che siamo seri, che vogliamo essere credibili e che vogliamo fare tutto il possibile per proteggere e difendere i nostri interessi fondamentali, per fornire maggiore stabilità", ha dichiarato Michel. La discussione sul bilancio è stata quindi rimandata a fine gennaio, forse inizio febbraio, come poi ha precisato Michel nella conferenza stampa al termine dei lavori del secondo giorno. (segue) (Beb)