Ue: vertice di Bruxelles si chiude in chiaroscuro fra avvio negoziati per Ucraina e Moldova e fallito accordo su bilancio e Medio Oriente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo riusciti a trovare una soluzione sul bilancio pluriennale ma credo che sia una soluzione alla portata", ha invece dichiarato, in maniera più convinta, la premier Meloni nel punto stampa del secondo giorno di lavori. Sul bilancio, come detto anche da von der Leyen nella conferenza stampa finale, ci sono "dei Piani B" per quanto riguarda lo stanziamento delle risorse europee all'Ucraina. "Ma spero non ci si arrivi. Non sarebbe compreso modificare le risorse unicamente sull'Ucraina: la guerra impatta sulle nostre società ci sono delle conseguenze e se non siamo capaci di affrontare quelle conseguenze allontaneremo il sostegno dell'opinione pubblica a favore dell'Ucraina", ha detto la premier. "Dobbiamo difendere una logica di pacchetto, che serve a noi, ai nostri cittadini, e anche all'Ucraina", ha concluso Meloni. Alternative che però devono essere previste, come affermato da von der Leyen in chiusura di vertice. "Stiamo lavorando molto duramente per ottenere un risultato in cui vi sia un accordo tra i 27 Stati membri, ma credo che sia ora necessario lavorare anche su potenziali alternative, per avere una soluzione operativa nel caso in cui un accordo a 27, quindi all'unanimità, non fosse possibile", ha detto. (segue) (Beb)