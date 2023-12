Ue: vertice di Bruxelles si chiude in chiaroscuro fra avvio negoziati per Ucraina e Moldova e fallito accordo su bilancio e Medio Oriente (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sbloccate le questioni più complicate, il secondo giorno di Consiglio europeo si è aperto con la questione medio orientale, sulla quale i leader si sono confrontati per oltre tre ore, senza però trovare l'accordo e decidendo di toglierla sostanzialmente dal testo finale. Nelle conclusioni, rimane infatti una sola riga, che recita: "il Consiglio europeo ha tenuto un approfondito dibattito strategico sul Medio Oriente". Niente di più, per un tema sempre più divisivo fra i Paesi membri, fra chi sostiene la richiesta di un cessate il fuoco e chi invece rimane più vicino alle ragioni israeliane, chiedendo di lasciare a Tel Aviv campo libero verso l'eliminazione definitiva del movimento islamista palestinese Hamas. "Sensibilità diverse", come le ha definite Charles Michel nella conferenza pomeridiana della seconda giornata. I leader, ha poi aggiunto, hanno comunque ribadito il sostegno a Israele e al suo diritto di difesa, che però deve essere "esercitato in conformità con il diritto internazionale", hanno chiesto che gli accessi per gli aiuti umanitari siano garantiti e la liberazione degli ostaggi. Nelle conclusioni, è poi stata ribadita anche la condanna all'antisemitismo e a tutte le forme d'odio, compresa l'intolleranza, il razzismo la xenofobia, e l'odio antimusulmano. Approvato anche il capitolo sui migranti, dove i leader europei hanno chiesto di perseguire "un approccio globale alla migrazione, che combini un'azione esterna rafforzata, partenariati globali reciprocamente vantaggiosi con i paesi di origine e di transito, affrontando le cause profonde della migrazione, le opportunità per la migrazione legale, una protezione più efficace delle migrazione legale, una protezione più efficace delle frontiere esterne dell'Ue, una lotta decisa alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani e ai trafficanti, contro la strumentalizzazione della migrazione come minaccia ibrida e a verso l'intensificazione dei rimpatri", come si legge nel testo adottato. Capitolo che ha visto il favore della premier Meloni. "Nella bozza (sul bilancio) ci sono tutte le priorità indicate dall'Italia, fra cui 10 miliardi di euro" per l'immigrazione "da dedicare principalmente alla dimensione esterna", ha dichiarato alla stampa alla fine dei lavori. (Beb)