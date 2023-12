Ue: Fitto, Meloni protagonista, bene apertura negoziati adesione Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio ha poi confermato il favore di 26 Stati membri su 27 ad una revisione ambiziosa del bilancio pluriennale dell'Unione, attraverso la concessione di nuove risorse finanziarie per il sostegno all'Ucraina, per la migrazione e per il rafforzamento della competitività dell'economia europea. Importante anche il risultato sulla migrazione: il Consiglio, su forte impulso del Presidente Meloni, ha rinnovato l'impegno sulla dimensione esterna, ponendo l’accento sul controllo delle frontiere esterne, sulla prevenzione delle partenze, sulla lotta ai trafficanti di esseri umani e sulla politica dei rimpatri. Importante spazio è stato anche concesso ai temi di politica estera come l'Ucraina ed il Medio Oriente. Molto significativa, infine, la ferma ed inequivocabile condanna ad ogni forma di antisemitismo”, conclude il ministro. (Rin)